спортсмен прыгнул в длину на 7м 20см .это в 4 раза больше чем его рост. найди рост этого спортсмена?

Математика

спортсмен прыгнул в длину на 7м 20см .это в 4 раза больше чем его рост. найди рост этого спортсмена?

Автор: Гость