спортсмен прыгнул в длину на 7м 20см .это в 4 раза больше чем его рост. найди рост этого спортсмена?
Математика
спортсмен прыгнул в длину на 7м 20см .это в 4 раза больше чем его рост. найди рост этого спортсмена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 м 20 см = 720 см 720 см / 4 = 180 см 180 см = 1м 80 см
Гость:
7 м 20 см = 720см прыгнул в длину 720/4=180 см рост спортсмена 180 см = 1м80см Ответ: 1м 80 см
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