Методом электронного баланса, определить коэффициенты в следующей схеме химической реакции: CuO+NH3=N2+Cu+H2O
Химия
Методом электронного баланса, определить коэффициенты в следующей схеме химической реакции: CuO+NH3=N2+Cu+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3CuO + 2NH3(газ) = 3Cu + N2 + 3H2O ОВР : Восстановление:Cu2+ + 2e− = CuОкисление:N3− − 3e− = N 3 2 3Cu2+ + 2N3− = 3Cu + 2N Условия :500—550°C
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