сумма квадратов двух последовательных нечетных чисел равна 290.найдите эти числа
Алгебра
сумма квадратов двух последовательных нечетных чисел равна 290.найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- первое число, х+2 второе. х2+(2+х)2=290 х2+4+х2+4х-290=0 2х2+4х-286=0 х2+2х-143=0 Д=4+572=576 х1=(-2-24)/2=-13 -13+2=-11 х2=(-2+24)/2=11 11+2=13 ОТвет: -11 и -13; 11 и 13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: А. Н2СО3. Б. Mg(OH)2. В. Аl(0Н)3.
Русский язык