Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: А. Н2СО3. Б. Mg(OH)2. В. Аl(0Н)3.

Химия

Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: А. Н2СО3. Б. Mg(OH)2. В. Аl(0Н)3.

Автор: Гость