Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: А. Н2СО3. Б. Mg(OH)2. В. Аl(0Н)3.
Химия
Для гидроксидов (кислоты или основания) напишите формулы соответствующих им оксидов: А. Н2СО3. Б. Mg(OH)2. В. Аl(0Н)3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. CO2 оксид углерода 4+ Б. MgO оксид магния 2+ B. Al2O3 оксид аллюминия 3+
Гость:
А. Н2СО3 --- СО2 (оксид углерода (IV) ) Б. Mg(OH)2 --- MgO (оксид магния) В. Аl(ОН)3 --- Al2O3 (оксид алюминия (III) )
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