решите уравнение: cos 5x= sin 15x...срочно!
Алгебра
решите уравнение: cos 5x= sin 15x...срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле приведения можно завменить cos5x на sin(п/2-5x) sin(п/2-5x)-sin15x=0 2sin(п/2-5x-15x)/2*cos(п/2-5x+15x)/2=0 2sin(п/4-10x)*cos(п/4+5x)=0 1)sin(п/4-10x)=0 или 2)cos(п/4+5x)=0 1)sin(п/4-10x)=0 п/4-10x=пk 10x=п/4-пk x=п/40-пk/10 2)cos(п/4+5x)=0 п/4+5x=п/2+пk 5x=п/4+пk x=п/20+пk/5
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