составить предложения со словом камыши.второе предложения со словом машина. составить предложения со словом снежинки.второе предложение со словом кружился.
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составить предложения со словом камыши.второе предложения со словом машина. составить предложения со словом снежинки.второе предложение со словом кружился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
охотник дядя Вася когда идет на охоту проходит через камыши. На дороге я увидел красивую машину. В этом году снежинки выпали в ноябре. На концерте артист красиво кружился.
Гость:
Камыш лесной реже всего можно встретить в лесу. В зоопарк мы ехали на машине. За окном летали пушистые снежинки. Мальчик на качели кружился совсем один.
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