Костя в первый час прошёл 4 2_5 км ,а во второй на 3_5км больше,чем в первый час за эти два часа он прошёл на 5 4_км больше ,чем в третий час .Сколько км прошёл Костя за все 3 часа?

Математика

Костя в первый час прошёл 4 2_5 км ,а во второй на 3_5км больше,чем в первый час за эти два часа он прошёл на 5 4_км больше ,чем в третий час .Сколько км прошёл Костя за все 3 часа?

Автор: Гость