Костя в первый час прошёл 4 2_5 км ,а во второй на 3_5км больше,чем в первый час за эти два часа он прошёл на 5 4_км больше ,чем в третий час .Сколько км прошёл Костя за все 3 часа?
Математика
Костя в первый час прошёл 4 2_5 км ,а во второй на 3_5км больше,чем в первый час за эти два часа он прошёл на 5 4_км больше ,чем в третий час .Сколько км прошёл Костя за все 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.5+3.5=6 км прошёл во второй час 2.5+6=8.5 км за 2 часа 8.5-5.4=3.1 км за 3-ий час 6+2.5+3.1=11.6 км всего прошёл Ответ: 11.6 км
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