Масса 1 пакета 3кг,2кг. Количество пакетов одинаковое Масса всех пакетов 27кг. и ?кгСоставь по таблице задачу и реши её
Математика
Масса 1 пакета 3кг,2кг. Количество пакетов одинаковое Масса всех пакетов 27кг. и ?кгСоставь по таблице задачу и реши её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама в магазине купила 27 кг гречки , расфасованой в пакеты по 3 кг. И пшена , в пакетах по 2 кг.Сколько кг пшена купила мама, если количество пакетов с крупами одинаковое? 1)27:3=9(п) с гречкой 2)2*9=18(кг) пшена купила мама
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