на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани. сколько такой же ткани израсходуют на 18 простыней. найди другой способ решения задачи. 1 способ 36/9=4м - на 1 простонь 18*4=72м

Математика
на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани. сколько такой же ткани израсходуют на 18 простыней. найди другой способ решения задачи. 1 способ 36/9=4м - на 1 простонь 18*4=72м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 п. - 36 м 18 п - ? м Решение: I способ: 1) 36:9=4 (м) - ткани расходуют на 1 простынь. 2) 18·4=72 (м) - ткани израсходуют на 18 простыней. II способ: составим пропорцию: 9 п. - 36 м 18 п - х м   [latex]x=\frac{18\cdot36}{9}=\frac{648}{9}=72[/latex] (м) - ткани израсходуют на 18 простыней. III способ: Выражение: 18·(36:4)=18·4=72 (м) - ткани израсходуют на 18 простыней.   Ответ: 72 метра ткани израсходуют на 18 простыней.
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