от деревни никольское до городо 24км.дорога состовляет5/12 пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?

Математика
от деревни никольское до городо 24км.дорога состовляет5/12 пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:12*5=10км-состовляет дорога. 2)24-10=14км-составляет поле.
Гость:
От деревни Никольское до города 24 км. Дорога лесом составляет 5/12 пути, а остальная часть проходит полем. Сколько километров дороги проходит полем? 1) [latex]24\cdot\frac{5}{12}=\frac{120}{12}=10[/latex] (км) - дорога проходит лесом. 2) 24-10=14 (км) - дорога проходит полем. Ответ: 14 км дороги от деревни Никольское до города проходит полем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
на земле лежит прямоугольная чугунная плита площадь основания которой 1,5 м2,а толщина 20 см.акова масса плиты?каково давление плиты на землю?
Ответить
Математика
кухня имеет размеры 28*44дм пол в кухне вымостили квадратной плиткой площадь одной плитки 4 кв.дм сколько плиток для этого понадобилось
Ответить
Физика
На мраморном полу стоит цилиндрическая мраморная колонна высотой в 5 м.Определите давление на пол.
Ответить
Математика
прдставте в виде  обыкновенной дроби или смешанного числа:ъ 0,007;0,0021;0,0005;45,0471;302,0054. 
Ответить
Алгебра
Сравните 169 (в 15 степени) и 3(в 15 степени) * 4(в 15 степени)
Ответить