от деревни никольское до городо 24км.дорога состовляет5/12 пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Математика
от деревни никольское до городо 24км.дорога состовляет5/12 пути, а остальная часть проходит полем. сколько километров дороги проходит полем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:12*5=10км-состовляет дорога. 2)24-10=14км-составляет поле.
Гость:
От деревни Никольское до города 24 км. Дорога лесом составляет 5/12 пути, а остальная часть проходит полем. Сколько километров дороги проходит полем? 1) [latex]24\cdot\frac{5}{12}=\frac{120}{12}=10[/latex] (км) - дорога проходит лесом. 2) 24-10=14 (км) - дорога проходит полем. Ответ: 14 км дороги от деревни Никольское до города проходит полем.
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