Сравните 169 (в 15 степени) и 3(в 15 степени) * 4(в 15 степени)
Алгебра
Сравните 169 (в 15 степени) и 3(в 15 степени) * 4(в 15 степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]169^15 >3^15 * 4^15[/latex]
Гость:
169 в15>3 в15<4 в15
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