СН4– больше С2Н2– больше С6Н6– больше С6Н5Сl– больше С6Н5ОН
Химия
СН4– больше С2Н2– больше С6Н6– больше С6Н5Сl– больше С6Н5ОН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4= C2H2 +3H2 3C2H2(катализатор активированный уголь)= C6H6 С6Н6 + Сl2 = C6H5Cl + HCl С6Н5Сl + Н2О = С6Н5ОН + НСl
Гость:
2CH4= C2H2 +3H2 3C2H2()= C6H6 С6Н6 + Сl2 = C6H5Cl + HCl С6Н5Сl + Н2О = С6Н5ОН + НСl
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