отдел головног  мозга,координирующий образование условных рефлексов у рыб:а) промежуточныйб) продолговатыйв)переднийг)мозжечокв полном прудов хозяйстве имеются пруды:а) нагульные и выростныеб) нагульные и  невыростныев)нерестов...

Биология
отдел головног  мозга,координирующий образование условных рефлексов у рыб:а) промежуточныйб) продолговатыйв)переднийг)мозжечокв полном прудов хозяйстве имеются пруды:а) нагульные и выростныеб) нагульные и  невыростныев)нерестовые и выростныег)зимовальные,нерестовые,выростные,нагульные 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом г во втором г т.к там обязательно должны быть нерестовы и нагульные следовательно подходит только г  
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