анализ стихотворения Тютчева"Проблекс"

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анализ стихотворения Тютчева"Проблекс"
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Проблеск. Опубликован в альманахе М. П. Погодина «Урания» (М., 1826). Опираясь на дату цензурного разрешения альманаха (26 ноября 1825 г.), К. В. Пигарев предложил условную датировку: «Не позднее осени 1825 г.)1. Содержание этого стихотворения связывает его с именем С. Е. Раича (хотя прямых указаний на эту связь нет). В этом отношении симптоматичен образ Эоловой арфы («воздушной арфы»), на котором строится «Проблеск». В глазах Раича, поэта-романтика, назначение поэзии — служить «посредницею неба и земли»; Эолова арфа является символом этой связи2. «Проблеск» — первое стихотворение, в котором отчетливо проявилось своеобразие дарования Тютчева, что было отмечено еще Л. Н. Толстым3. Эта особенность не позволяет отнести его к 1822—1823 гг., когда поэтический язык Тютчева еще не сформировался. По-видимому, «Проблеск» был написан в 1824 г. (и тогда же отправлен Раичу4) или летом 1825 г., когда Тютчев приехал в Москву и воспоминания о Раиче ожили в его памяти. В первом случае «Проблеск» должен был сохраниться в архиве «общества» Раича, вместе с другими стихами Тютчева (см. выше: № 2—5). Во втором случае Тютчев, как полагал Пигарев, мог лично вручить свои стихи Погодину5. Поскольку ни одно из этих предположений не имеет решающих доказательств, предлагаем условную датировку в границах: 1824 — лето 1825 (после 11 июня)6.
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