Туристы прошли 12 км.Это состалило пятую часть всего пути.Какова длинна этого маршрута.
Математика
Туристы прошли 12 км.Это состалило пятую часть всего пути.Какова длинна этого маршрута.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60км-длина всго маршрута.
Гость:
1/5=12км 12х5=60 км,длина всего маршрута
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