В финал конкурса вышли шесть его участников.Сколькими способами могут распределиться два первых места?(ответ с пояснением)

Алгебра

В финал конкурса вышли шесть его участников.Сколькими способами могут распределиться два первых места?(ответ с пояснением)

Автор: Гость