В финал конкурса вышли шесть его участников.Сколькими способами могут распределиться два первых места?(ответ с пояснением)
Алгебра
В финал конкурса вышли шесть его участников.Сколькими способами могут распределиться два первых места?(ответ с пояснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получается 6!/(6-2)!=6!/4!=4!*5*6/4! 4!сокращается и получается 5*6=30способами
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