найдите предложения с причастными оборотами: Вика прошлась по квартире...Самая большая комната-гостиная.Два стола,один возле кожаного дивана с кожаными креслами,второй у противоположной стены,окруженный креслами на гнутых ножка...

Гость: Гость:

Два стола, один возле кожаного дивана с кожаными креслами, второй у противоположной стены, lокруженный креслами на гнутых ножкахl (причастный оборот). Окна гостиной выходили во двор, lусаженный каштанами и платанамиl (причастный оборот). Окна высокие, почти от пола до потолка, lзакруглённые вверхуl (прич. оборот)