найдите предложения с причастными оборотами: Вика прошлась по квартире...Самая большая комната-гостиная.Два стола,один возле кожаного дивана с кожаными креслами,второй у противоположной стены,окруженный креслами на гнутых ножка...
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найдите предложения с причастными оборотами: Вика прошлась по квартире...Самая большая комната-гостиная.Два стола,один возле кожаного дивана с кожаными креслами,второй у противоположной стены,окруженный креслами на гнутых ножках...Большой старинный глобус...Окна гостиной выходили во двор,усаженный каштанами и платанами.Окна высокие,почти от пола до потолка,закруглённые вверху.На секретере-серебряные флакончики,подсвечники и чашечка...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два стола, один возле кожаного дивана с кожаными креслами, второй у противоположной стены, lокруженный креслами на гнутых ножкахl (причастный оборот). Окна гостиной выходили во двор, lусаженный каштанами и платанамиl (причастный оборот). Окна высокие, почти от пола до потолка, lзакруглённые вверхуl (прич. оборот)
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