проверочное слово к слову принарядились
Русский язык
проверочное слово к слову принарядились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово наряд
Гость:
Проверочное слово наряд.Потому что корень будет наряд а приставка при.
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