по стороне основания a и боковому ребру b найдите обьем правильной треугольной призмы

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Объем правильной треугольной призмы равен произведению площади основания на высоту. Высота равна b (правильная призма является прямой, боковое ребро перпендикулярно плоскостям оснований), а площадь основания равна площади правильного треугольника со стороной а, и равна [latex]\frac{a^{2}\sqrt3}{4}[/latex], тогда объем будет равен [latex]\frac{\sqrt3a^{2}b}{4}[/latex]