решите треугольник АВС если ВС=6 корней из 2, АС=2, угол=135 градусов
Геометрия
решите треугольник АВС если ВС=6 корней из 2, АС=2, угол=135 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ^2=4+72-24 корня из двух * cos 135= 76+24=100 AB=10 10/sin 135= 2/sin ABC sin ABC=0,1414 ABC=8,13 ВАС=36,87
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