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Сумма двух чисел 913. Одно из этих чисел оканчивается нулем. если этот нуль зачеркнуть, то получется второе число. Какие это числа? Примем: первое число - а; второе число - в тогда а+в=913 а/10=в тогда а+а/10=913 (10*а+а)/10=913 11*а=913*10 а=9130/11=830 тогда в=830/10=83 Проверяем 830+83=913 Ответ: искомые числа: 830 и 83