Сумма двух чисел 913. Одно из этих чисел оканчивается нулем. если этот нуль зачеркнуть, то получется второе число. Какие это числа?

Математика
Сумма двух чисел 913. Одно из этих чисел оканчивается нулем. если этот нуль зачеркнуть, то получется второе число. Какие это числа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух чисел 913. Одно из этих чисел оканчивается нулем. если этот нуль зачеркнуть, то получется второе число. Какие это числа?   Примем: первое число - а; второе число - в тогда а+в=913 а/10=в тогда а+а/10=913 (10*а+а)/10=913 11*а=913*10 а=9130/11=830 тогда в=830/10=83 Проверяем 830+83=913 Ответ: искомые числа: 830 и 83
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