Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. ВС и В1С1, АС и А1С1- сходственные стороны..Найдите угол С, АВ и отношение площадей этих треугольников, если АС:А1С1=4.4, А1В1 = 5 см, угол С=15 градусов 31'.

Геометрия

Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. ВС и В1С1, АС и А1С1- сходственные стороны..Найдите угол С, АВ и отношение площадей этих треугольников, если АС:А1С1=4.4, А1В1 = 5 см, угол С=15 градусов 31'.

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