Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. ВС и В1С1, АС и А1С1- сходственные стороны..Найдите угол С, АВ и отношение площадей этих треугольников, если АС:А1С1=4.4, А1В1 = 5 см, угол С=15 градусов 31'.
Геометрия
Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. ВС и В1С1, АС и А1С1- сходственные стороны..Найдите угол С, АВ и отношение площадей этих треугольников, если АС:А1С1=4.4, А1В1 = 5 см, угол С=15 градусов 31'.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Насколько я вижу, угол С уже известен: 15 градусов и 31 минута. 2) АВ=А1В1*4,4=5*4,4=22 (см) 3) Отношение площадей подобных фигур равно КВАДРАТУ коэффициента подобия, т.е. SABC/SA1B1C1=4,4*4,4=19,36
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