ДО ПЕРЕРЫВА ШАХМАТИСТЫ ИГРАЛИ 4 5 ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПАРТИИ,Сколько времени продолжалась партия, если до перерыва шахматисты играли 2 часа

Математика
ДО ПЕРЕРЫВА ШАХМАТИСТЫ ИГРАЛИ 4 5 ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПАРТИИ,Сколько времени продолжалась партия, если до перерыва шахматисты играли 2 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2 часа=120 минут Далее по известной части узнаем целое число: 2. 120:4*5=150 (мин) 3. 150мин=2 часа 30 мин Ответ: шахматная партия продолжалась 2 часа 30 минут.
Гость:
Если 2часа=120мин.Тогда 120:5*4=96(мин)-продолжалась партия                                                          Ответ:96мин Это у меня было правильно. 
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