ДО ПЕРЕРЫВА ШАХМАТИСТЫ ИГРАЛИ 4 5 ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПАРТИИ,Сколько времени продолжалась партия, если до перерыва шахматисты играли 2 часа

Математика

ДО ПЕРЕРЫВА ШАХМАТИСТЫ ИГРАЛИ 4 5 ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПАРТИИ,Сколько времени продолжалась партия, если до перерыва шахматисты играли 2 часа

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