у винни-пуха несколько банок, вмещающих по 1/2кг мёда. сколько ему понадобится таких банок, чтобы разлить в них 6 1/2кг мёда.

Математика

у винни-пуха несколько банок, вмещающих по 1/2кг мёда. сколько ему понадобится таких банок, чтобы разлить в них 6 1/2кг мёда.

Автор: Гость