у винни-пуха несколько банок, вмещающих по 1/2кг мёда. сколько ему понадобится таких банок, чтобы разлить в них 6 1/2кг мёда.
Математика
у винни-пуха несколько банок, вмещающих по 1/2кг мёда. сколько ему понадобится таких банок, чтобы разлить в них 6 1/2кг мёда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6 1/2)/(1/2)=(13/2)*(2/1)=26/2=13 б- столько банок потребуется
Гость:
[latex]\frac{1}{2}[/latex] - это 0,5 кг или 500 г [latex]6\frac{1}{2}[/latex] - это 6,5 кг или 6 500 г 6500:500=13 (б.) или 6,5:0,5=13 (б.) Ответ: 13 банок понадобится Винни-Пуху.
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