сколько прямых и отрезков,перпендикулярных к данной плоскости,можно провести через данную точку?
Геометрия
сколько прямых и отрезков,перпендикулярных к данной плоскости,можно провести через данную точку?
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только 1....................
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