Цена товара понизилась с 57,5 р. до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара? поооооооооомммммммммммоооооооооооггггггите

Алгебра

Цена товара понизилась с 57,5 р. до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара? поооооооооомммммммммммоооооооооооггггггите

Автор: Гость