  Цена товара понизилась с 57,5 р. до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара?  поооооооооомммммммммммоооооооооооггггггите

Алгебра
  Цена товара понизилась с 57,5 р. до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара?  поооооооооомммммммммммоооооооооооггггггите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-57.5 р х%-48.3 р 57.5х =48.3*100 х=4830/57.5 х=84 100-84=16% ответ: на 16 %
Гость:
57,5 - 100% 48,3 - х% х=(48,3*100)/57,5=84% 100%-84%=16% ОТвет: на 16%  
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