На терретории лесопарка высадили 2568 саженцев ели,что в 12 раз больше,чем саженцев лисственницы.Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?

Математика

На терретории лесопарка высадили 2568 саженцев ели,что в 12 раз больше,чем саженцев лисственницы.Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?

Автор: Гость