На терретории лесопарка высадили 2568 саженцев ели,что в 12 раз больше,чем саженцев лисственницы.Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?
Математика
На терретории лесопарка высадили 2568 саженцев ели,что в 12 раз больше,чем саженцев лисственницы.Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лесопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2568:12=214(л) 2)2568+214=2782(с)-высадили в лесопарке.
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