составить уравнение реакций в соответствии со схемой превращений N2----NH3----NO----NO2----HNO3     

Химия
составить уравнение реакций в соответствии со схемой превращений N2----NH3----NO----NO2----HNO3     
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2 + 3H2 = 2NH3 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 2NO + O2 = 2NO2 2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3
Гость:
N2+3H2=2NH3 N2+O2=2NO+Q 2NO+O2=2NO2 4NO+O2+2H2O=4HNO3 вот)
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