Назовите художественные приёмы, которые Пушкин не использовал для создания образа Пугачёва.а) авторская оценка; б) портрет; в) отношение других персонажей; г) эпиграфы; д) речевая характеристика; е) вставные элементы.

Литература

Назовите художественные приёмы, которые Пушкин не использовал для создания образа Пугачёва.а) авторская оценка; б) портрет; в) отношение других персонажей; г) эпиграфы; д) речевая характеристика; е) вставные элементы.

Автор: Гость