помогите пожалуйста распределить в две группы по форме рода. Выделите окончание. Василёк,колоклльчик,гвоздика, ромашка,мимоза, подсолн...
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помогите пожалуйста распределить в две группы по форме рода. Выделите окончание. Василёк,колоклльчик,гвоздика, ромашка,мимоза, подсолнух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа мужской род 2 склонение василёк колокольчик подсолнух у всех окончание нулевое 2 группа женский род 1 склонение гвоздика ромашка мимоза у всех окончание а
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