помогите пожалуйста распределить в две группы по форме рода. Выделите окончание.                                                                                              Василёк,колоклльчик,гвоздика, ромашка,мимоза, подсолн...

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помогите пожалуйста распределить в две группы по форме рода. Выделите окончание.                                                                                              Василёк,колоклльчик,гвоздика, ромашка,мимоза, подсолнух.                                          
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа мужской род 2 склонение василёк колокольчик подсолнух у всех  окончание нулевое 2 группа женский род 1 склонение гвоздика ромашка мимоза у всех окончание а
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