Для каких организмов характерен хемосинтез?

Этот вариант получения энергии используется только бактериями или археями.

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хемосинтез характерен для бактерий: железобактерии в основном живут на дне океана, нитрифицирующие - в почве (связывают азот), тионовые (связывают серу)- тоже в почве.