Для каких организмов характерен хемосинтез?

Биология
Для каких организмов характерен хемосинтез?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот вариант получения энергии используется только бактериями или археями.
Гость:
хемосинтез характерен для бактерий: железобактерии в основном живут на дне океана, нитрифицирующие - в почве (связывают азот), тионовые (связывают серу)- тоже в почве.
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