Почему учение Дарвина оказалось более убедительным, чем учение Ж.Б. Ламарка? СРОЧНО
Биология
Почему учение Дарвина оказалось более убедительным, чем учение Ж.Б. Ламарка? СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для веры в учения Дарвина были особые предпосылки. Например, огромный накопленный опят фатических материалов, требующих обобщения. что и сделал Дарвин. Его учение более полно выражает мысли собранные из всех уже полученных данных.
Гость:
Теория Дарвина была подкрепленна большим количеством фактов, которые он сформулировал и доказал с помощью сделанных до него открытий.
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