при каком значении а уравнение -ах2-8х+2=0, имеет только один корень
Алгебра
при каком значении а уравнение -ах2-8х+2=0, имеет только один корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=0 --для того щоб був 1 корінь d=b^2 - 4ac, а тепер пдставим то шо маємо і розв'яжемо рівняння: (-8)^2 - 4*a*2=0 64-8a=0 8a=64 a=64/8 a=8
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