по физической карте россии определите полностью замерзающие моря

Українська література
по физической карте россии определите полностью замерзающие моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
замерзают те, которые находятся возле Северного полярного круга
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