СРОЧНО.Сочинение на тему "Что такое порядочность" СРОЧНО!!!!

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Порядочность это моральное качество человека,характеризующееся строгим соблюдением правил, норм повидения. На самом деле не многие люди в наше время обладают ею. Всё больше люди показывают свою невоспитанность. Порядочность это - это готовность человека, оказавшегося перед выбором как поступить, всегда поступать по совести. Но в основном слово порядочность всем известно как, честность, правдивость,верность,уважение к отсутствующим. Я счетаю, что каждый должен обладать таким моральным качеством.