Картофель содержит 21% углеводов. Сколько углеводов в 12 кг картофеля?
Математика
Картофель содержит 21% углеводов. Сколько углеводов в 12 кг картофеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12kg=100% xkg =21% x=12*21/100 =2,52kg
Гость:
12кг-100% x(икс) кг =21% x=12*21/(делить)100 =2,52% углевода
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