Почему именно Дельфы были выбраны древними греками для святилища Апполона?

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В Древней Греции он был крупным торговым и финансовым центром. Еще в XVII в. английские и французские путешественники-исследователи пытались найти местонахождение древних Дельф, но безуспешно. Город и святилище исчезли под слоем более поздних отложений, и никто не знал, где они находились. Только в 70-х гг. XIX в. немецкие и французские археологи начали здесь систематические раскопки, которые привели к тому, что Дельфы снова явились миру. Дельфы были подвергнуты разграблению византийскими императорами. Так что, по словам одного из французских географов, посетившего это место уже в середине XX в., здешнее «огромное скопище руин напоминает корабль, потерпевший крушение в горах».Тем важнее сохранить то, что хоть в какой-то мере уцелело. Это прежде всего руины храма Аполлона, реставрированное здание-сокровищница Афин на Священной дороге, часть ротонды храма Афины. Скульптуру и керамику, найденные здесь при раскопках, хранят в специальном музее. В целях лучшего сохранения древних каменных построек местный муниципалитет разработал для туристов маршрут, ведущий в обход храмов.