напишите уранение реакции получения : а) ацетилена из метана ; б) хлоропренового каучука из ацетилена ; в) тетрахлорометана из метана

Химия

напишите уранение реакции получения : а) ацетилена из метана ; б) хлоропренового каучука из ацетилена ; в) тетрахлорометана из метана

Автор: Гость