напишите уранение реакции получения : а) ацетилена из метана ; б) хлоропренового каучука из ацетилена ; в) тетрахлорометана из метана
Химия
напишите уранение реакции получения : а) ацетилена из метана ; б) хлоропренового каучука из ацетилена ; в) тетрахлорометана из метана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)2СН4===>C2H2 + 3H2(t=1500гр. Цельсия) б)Несколько стадий: 2H-C(тройная связь)C-H → CH2=CH-C(тройная связь)CH (CuCl,NH4Cl) CH2=CH-C(тройная связь)CH===>CH2=CClCH=CH2 в)Протекает в несколько стадий: CH4 + Cl2 ===> HCl+ CH3Cl CH3-Cl + Cl2 ===> HCl + CH2Cl2 CH2-Cl2 + Cl2 ===> HCl + CHCl3 CH-Cl3 + Cl2 ===> HCl + CCl4
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