напишите формулы гидроксидов в соответствии этих оксидов: оксид калия,оксид магния, оксид кальция и оксид натрий.
Химия
напишите формулы гидроксидов в соответствии этих оксидов: оксид калия,оксид магния, оксид кальция и оксид натрий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2O-КОН MgO-Mg(OH)2 CaO-Ca(OH)2 Na2O-NaOH
Гость:
K2O - КОН MgO - Mg(OH)2 CaO - Ca(OH)2 Na2O - NaOH
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