напишите формулы гидроксидов в соответствии этих оксидов: оксид калия,оксид магния, оксид кальция и оксид натрий.

Химия

напишите формулы гидроксидов в соответствии этих оксидов: оксид калия,оксид магния, оксид кальция и оксид натрий.

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