что покажет амперметр если через него за 10мин прошел заряд равный 18Кл?сколько электронов должно прйти в единицу времени через сечение проводника,чтобы амперметр показал 1мА

Гость: Гость:

Сила тока= заряд разделить на время. l=q/t. (l-сила тока,q-заряд=18 Кл,t=время равное=10 мин=600 секунд,( в системе СИ). Подставим, I=18/600=0,03А.I=0.03 Ампера. 2)Из той же формулы варазим заряд q = I*t . ( I - сила тока=0,001А , t - время=1с). q = 0,001 / 1=0,001Кл. ( это заряд всех электронов ). Чтобы опрелелить число электронов , нужно заряд всех электронов разделить на заряд одного электрона е=1,6*10^(-19)Кл. N = q / e . ( N - число электронов). N = 0,001 / 1,6*10^(-19) =625*10^13. N=625*10^13. ( электронов).