установи закономерность160км.600м,80км.300м,40км.150м,..... 3м.2см,9м.6см,27м.18см,....
Математика
установи закономерность160км.600м,80км.300м,40км.150м,..... 3м.2см,9м.6см,27м.18см,....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160км.600м,80км.300м,40км.150м, (через каждое число делим на 2, например 160км:2=80км:2=40км 600м:2=300м:2=150м,) 3м.2см,9м.6см,27м.18см (делим на 3, тоже через число)
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