Почему нельза хорошенько наесться один раз на всю жизнь?
Биология
Почему нельза хорошенько наесться один раз на всю жизнь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что идет обмен вещест в организме, и для жизни нужны новые питательные вещества...
Гость:
организм человека идет обмен веществ,для жизнедеятельности нужны новые питательные вещества
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