Какое вещество в водном растворе может реагировать с каждым из перечисленных веществ Ca(NO3)2, KOH, KCl? a) (NH4)2CO3; b) Na2CO3 C) CaCO3

Химия

Какое вещество в водном растворе может реагировать с каждым из перечисленных веществ Ca(NO3)2, KOH, KCl? a) (NH4)2CO3; b) Na2CO3 C) CaCO3

Автор: Гость