Какое вещество в водном растворе может реагировать с каждым из перечисленных веществ Ca(NO3)2, KOH, KCl? a) (NH4)2CO3; b) Na2CO3 C) CaCO3
Химия
Какое вещество в водном растворе может реагировать с каждым из перечисленных веществ Ca(NO3)2, KOH, KCl? a) (NH4)2CO3; b) Na2CO3 C) CaCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b) Na2CO3 Na2CO3 + Ca(NO3)2 = CaCO3 + 2NaNO3 Na2CO3 + 2KOH = K2CO3 + 2Na(OH) Na2CO3 + 2KCl = 2NaCl + K2CO3
Гость:
Это б) Na2CO3, т.к.: 1.Na2CO3 + Ca(NO3)2=CaCO3 + 2NaNO3 2.Na2CO3 + 2KOH=K2CO3 + 2Na(OH) 3.Na2CO3 + 2KCL=2NaCL + K2CO3
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