произведение трех множителей равно 19980 превый множитель это самое большое трехзначное число второй множитель в 20 раз больше первого найди третий множитель.
Математика
произведение трех множителей равно 19980 превый множитель это самое большое трехзначное число второй множитель в 20 раз больше первого найди третий множитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) наибольшее трёхзначное число жто 999 2)999*20=19980(ч) Ответ:Третий множител получается 1 так как 2 множетиля =19980 нельзя дать больше
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