когда корабль уходит в море?

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когда корабль уходит в море?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чем вопрос?Уходит тогда,когда отлив...)
Гость:
Реалнь а в чём вопрос ну допустим корабль уходит тогда когда надо всти груз
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