Решите пожалуйста!!! Электрические розетки прессуют из специальной массы (бакелитовой), действуя на неё с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2.Под каким давлением прессуют давление?
Физика
Решите пожалуйста!!! Электрические розетки прессуют из специальной массы (бакелитовой), действуя на неё с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2.Под каким давлением прессуют давление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розетки прессуют под давлением: F/S = 37500/0,0075 = 3750000/0,75 = 5000000 Па = 5 МПа.
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