Решите пожалуйста!!! Электрические розетки прессуют из специальной массы (бакелитовой), действуя на неё с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2.Под каким давлением прессуют давление?

Физика

Решите пожалуйста!!! Электрические розетки прессуют из специальной массы (бакелитовой), действуя на неё с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2.Под каким давлением прессуют давление?

Автор: Гость