Одна сторона прямоугольника равна 12 см,а его площадь 120 см в квадрате.Вычисли площадь квадрата таким же периметром.

Гость: Гость:

поскольку площадь прямоугольника равна произведению его длины и ширины, то если одна сторона его- 12см, а площадь-120 см.квадратных, то вторая сторона равна- (площадь прямоугольника:известную сторону), то есть 120:12=10см-вторая сторона прямоугольника, периметр этого прямоугольника- (10+12)*2=22*2=44см, если квадрат имеет такой же периметр, то поскольку все стороны квадрата равны, то длина одной стороны равна (периметр квадрата:колличество сторон квадрата), то есть: 44см:4=11см площадь квадрата будет равна квадрату его стороны, то есть 11см*11см=121см.квадратных