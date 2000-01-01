запишите закон Бойля Мариотта двух состояний
Физика
запишите закон Бойля Мариотта двух состояний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закон Бойля Мариотта(Изотермический процесс: T=const, m=const) или для двух состояний газа: pV=const, p1V1=p2V2
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