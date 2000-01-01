Том и Джерри в честь примирения купили 1.2 кг сосисок. Пока Том бегал за салфетками,Джерри отнес мышонку Таффи 15 % от купленных сосисок.Когда вернулся Том , оставшиеся сосиски они разделили пополам и сьели.По сколько граммов с...
Математика
Том и Джерри в честь примирения купили 1.2 кг сосисок. Пока Том бегал за салфетками,Джерри отнес мышонку Таффи 15 % от купленных сосисок.Когда вернулся Том , оставшиеся сосиски они разделили пополам и сьели.По сколько граммов сосисок сьел каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,15=180 г( отдали) 1200-180=1020 г (осталось) 1020:2=510 г(каждый съел) Ответ: 510 грамм
Гость:
1200*0,15=180 г 1200-180=1020 г 1020:2=510 г Ответ: 510 грамм
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