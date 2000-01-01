Том и Джерри в честь примирения купили 1.2 кг сосисок. Пока Том бегал за салфетками,Джерри отнес мышонку Таффи 15 % от купленных сосисок.Когда вернулся Том , оставшиеся сосиски они разделили пополам и сьели.По сколько граммов с...

Математика

Том и Джерри в честь примирения купили 1.2 кг сосисок. Пока Том бегал за салфетками,Джерри отнес мышонку Таффи 15 % от купленных сосисок.Когда вернулся Том , оставшиеся сосиски они разделили пополам и сьели.По сколько граммов сосисок сьел каждый из них?

Автор: Гость