Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а) ВаО б) КОН в) Ва(ОН)2  г) NH4Cl д) NH3*H2O

Химия
Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а) ВаО б) КОН в) Ва(ОН)2  г) NH4Cl д) NH3*H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основаниями являются KOH и Ba(OH)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
по каким признакам можно отличить корень от корневища
Ответить
Математика
Туристический поезд движется со скоростью 70 км в час. До первой остановки поезд ехал 3 часа, а до второй остановки - ещё 2 часа. На каком расстоян...
Ответить
Химия
Объясните нупке:3   Из 28г оксида кальция получили 76 г нитрата кальция. Вычислите массовую долю выхода соли.    Ответ даже скажу: 92,7% 
Ответить
Алгебра
известна длина экватора планеты.обьяснитекак вычеслить диаметр планеты
Ответить
Русский язык
Образуй от данных имен существительных другие существительные-с уменьшительно-ласкательным значением. Шаг,шаги
Ответить