Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а) ВаО б) КОН в) Ва(ОН)2 г) NH4Cl д) NH3*H2O

Химия

Какие из нижеперечисленных веществ являются основаниями? а) ВаО б) КОН в) Ва(ОН)2 г) NH4Cl д) NH3*H2O

Автор: Гость